Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı

Irak
'ın Kerkük
kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis
Müdürlüğü Basın Biriminden alınan bilgiye göre, kentin çeşitli semtlerinde 6 bombalı saldırı meydana geldi.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İki bombalı saldırının da önlendiği kaydedildi. Söz
konusu saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul
, Enbar, Salahaddin ve Diyala
vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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