Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ta art arda 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği; 18 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATILDI

Kerkük kent merkezinde peş peşe 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 18 kişi de yaralandı. Rûdaw muhabiri Herdi Muhammed'in aktardığı bilgilere göre, patlamalar Kerkük şehir merkezi, Kudus ve Bağdat yolu semtlerinde meydana geldi. Saldırıların ikisinde önceden yerleştirilmiş bomba, ikisinin ses bombası ve ikisinin de bomba yüklü araçların kullanıldığı bilgisi aktarıldı.

"KERKÜK'TE DURUM KRİTİK"

Patlamalarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerden birinin Irak ordusunda tuğgeneral olduğu iddia ediliyor. Patlamanın yaşandığı bölgelere çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edilirken güvenlik güçleri de vatandaşların kalabalık yerlerden uzak durmaları uyarısında bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar 6 patlama gerçekleşen Kerkük'te durum kritik bir hal almaya başladı. DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'e sızmaya başladığı bilgileri geliyor. Kerkük'te durum acil alarm veriyor" ifadelerini paylaştı.

Kaynak: DHA