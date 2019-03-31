Kerkük'te Aşırı Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Irak'ın Kerkük kentinde gün boyu etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.Kerkük Meteoroloji Müdürü Silvana Abdulkerim AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti." ifadesini kullandı.Sağanak ve dolunun gün boyunca aralıklı devam etmesinin kentte trafiği neredeyse tamamen durdurduğunu aktaran Abdulkerim, akşama doğru aniden bastıran sağanağın, caddelerde 55 santimetrelik su birikintileri oluşturduğunu kaydetti.Olası su baskınlarına karşı tedbir amaçlı Kerkük belediyesi ve itfaiye ekiplerinin alarma geçtiğini belirten Abdulkerim, yağışların hafta sonuna kadar süreceğini ifade etti.