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Kerkük'te askeri üsse hava saldırısı: 1 ölü

Irak'ın Kerkük şehrinin batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne dün düzenlenen katyuşa füzesi ve havan topu saldırısında 1 ABD'li sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

28.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:31 Kerkük'te askeri üsse hava saldırısı: 1 ölü
'ın şehrinin batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne dün düzenlenen katyuşa füzesi ve havan topu saldırısında 1 ABD'li sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Irak'ın Kerkük şehrinin batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne katyuşa füzesi ve havan topu saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ karşıtı olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin de bulunduğu Kerkük şehrinin batısında K1 Askeri Üssü'ne dün düzenlenen hava saldırısında 1 emekli sivil ABD vatandaşının öldüğü ve çok sayıda Iraklı ve ABD'li askerinin de yaralandığı belirtildi.

Son aylarda Irak'taki farklı üslerinin roketli saldırılara maruz kalan ABD, saldırıların arkasında İran yanlısı grupların olduğunu söylemişti. - KERKÜK

Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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