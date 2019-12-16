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Kerkük'te atama bekleyen üniversite mezunlarından protesto

Irak'ın Kerkük kentinde yıllardır atama bekleyen yüzlerce üniversite mezunu gösteri düzenledi.

16.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:00Kerkük'te atama bekleyen üniversite mezunlarından protesto
'ın kentinde yıllardır atama bekleyen yüzlerce üniversite mezunu gösteri düzenledi.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen üniversite mezunu gençler, yıllardır işsiz kaldıklarını belirterek bir an önce atamalarının yapılmasını istedi.
AA muhabirine konuşan göstericilerden İmad el-Cubburi, hukuk fakültesini bitirdiğini ve 5 yıldır atama beklediğini söyledi.
Haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Cubburi, "Atamalarda artık etnik ve mezhebe dayalı kriterlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.
Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu İsra Nasıh da en az 10 kez atama başvurusu yaptığını ancak sonuç alamadığını aktardı.
"Mezun olalı 13 yıl oldu, ama hala atanmadım." diyen Nasıh, genç mezunlara kamuda atama fırsatı vererek işsizliğe çözüm bulunması ve ülke eğitiminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.
Irak'taki gösterilerin başlıca nedenlerinden biri işsizlik
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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