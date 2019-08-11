Kerkük'te bayram namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Kent merkezindeki Büyük Nur Camisi'ne bayram namazı kılmak için gelen Türkmen, Kürt ve Arap vatandaşlar birlikte saf tuttu.

Güvenliğin nispeten azaldığı bölgede, camiyi dolduran vatandaşlar, Kerkük, Irak ve İslam dünyasının huzur, barış ve istikrarı için dua etti.

Büyük Nur Camisi İmamı Şeyh Kasım Abdullah, okuduğu hutbede, İslam dininin temelinde barış, sevgi, kardeşlik ve huzurun olduğunu dile getirdi.

Abdullah, yaptığı duada, Irak ve Orta Doğu'nun bir an önce barışa kavuşmasını Allah'tan diledi.

Camiye gelen vatandaşlar da Irak ve Kerkük'te can güvenliği sıkıntısı yaşanmaması, huzurlu günlerin devam etmesi için dua etti.

Kaynak: AA