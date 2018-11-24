Kerkük'te Bir Türkmen Polis Öldürüldü

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:08



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:08

Irak'ın Kerkük kentinde görev yapan Türkmen polis öldürüldü. Polisin yanında yer alan 2 kişi de ağır yaraladı.Irak'ın Kerkük kentinde görev yapan Türkmen polis Felah Hasan Mola, Kerkük-Süleymaniye yolu üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Mola, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda başından vurularak öldürüldü. Olay esnasında Mola ile beraber araçta olan 2 kişi de ağır yaralandı.Yaralılar Çemçemal'de hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KERKÜK