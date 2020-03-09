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Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi

Irak federal polis gücü, Kerkük kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait 100'den fazla mayın ele geçirdi.

09.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:00
Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi
Irak federal polis gücü, Kerkük kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait 100'den fazla mayın ele geçirdi.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgede yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında DEAŞ'a ait 104 mayının ele geçirildiğini ifade etti.
Tepelik bölgede mağara ve tünellerde bulunan mayınların yıllar önce buralara gizlendiğini tespit ettiklerini aktaran Harbiye, incelemelerin devam ettiğini belirtti.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etmişti. Buna karşın DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Kerkük, Irak, Güncel
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