Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Irak
'ın Kerkük
kentinde daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirilmiş bir patlayıcının infilak etmesi sonucu biri polis 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kerkük Polis
Müdürü Ali Kemal
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Havice
ilçesine bağlı Saduniye köyü yakınında tarım arazisinde bir mayının patladığını söyledi.
Bombanın daha önce terör örgütü DEAŞ militanlar tarafından döşendiğine dikkat çeken Kemal, bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bölgede görev yapan Irak Federal Polis gücü mensubu bir kişi ile bir sivilin öldüğünü aktardı.
Kemal, saldırı sonucu tarım arazisinde bulunan ve yaralanan 3 çiftçinin çevre hastanelere kaldırıldıklarını ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul
, Enbar, Salahaddin ve Diyala
vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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