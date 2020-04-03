Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı

Irak'ın Kerkük vilayetinde devriye görevi yapan askeri araca yönelik bombalı saldırıda 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.

03.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:02
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı
Irak 'ın Kerkük vilayetinde devriye görevi yapan askeri araca yönelik bombalı saldırıda 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Sergaran kasabası yakınında devriye görevini yürüten orduya ait araca saldırı düzenlendiğini söyledi.
Terör örgütü DEAŞ mensuplarının daha önce yola yerleştirdikleri bombayı aracın geçişi sırasında patlattığını aktaran Harbiye, saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını ifade etti.
Harbiye, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:17: Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlali - Haber 17:17: Afyonkarahisar'da 97 parça tarihi eser ele geçirildi - Haber 17:17: Turgutlu Belediyesinden pazar yerlerine el dezenfektanı - Haber 17:16: Cuma namazı, her hafta farklı camide kılınacak - Haber 17:16: Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber