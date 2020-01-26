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Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

26.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:46Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı
'ın kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Korya Karakolundan Nejden Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine düzenlenen kent merkezinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin yakalandığını söyledi.
Teröristlerin ihbar edilmesinde bölge halkının önemli rol oynadığını dile getiren Vindavi, yakalananların, yıllardır kent merkezinde uyuyan hücre yapılanmasından olduklarını ve terör suçlarından arananlar listesinde olduklarını belirtti.
Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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