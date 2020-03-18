Kerkük'te, korona salgınıyla mücadelede moral için halka gül dağıtıldı
Irak'ın Kerkük kentinde korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında halkın moralini yükseltmek için gül ve maske dağıtıldı.
18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
Irak 'ın Kerkük kentinde korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında halkın moralini yükseltmek için gül ve maske dağıtıldı.
Irak'ın Kerkük şehrinde korona salgınıyla mücadele kapsamında halka moral vermek için çalışmalar başlatıldı. Çiçek şirketi çalışanları, hastaların ve Kerküklülerin moralini yükseltmek için şehir merkezinde ve Kerkük Devlet Hastanesi'nde gül ve maske dağıttı.
Devlet hastanesinde çalışan Doktor Fatma Nurettin yaptığı açıklamada, "Hastaneye gül getirmek güzel bir şey. Güzel sözler ve güller hastanın psikolojisini moralini yükseltmektedir" dedi. Hastaların tedavinin yanında moral ile iyileşme gösterdiğini ifade eden Nurettin, bazı hastaların korku ve psikolojik baskı nedeniyle hastaneye bile gelmediklerini söyledi.
Çiçek şirketi sahibi Selam Eldüleymi ise yaptığı açıklamada, "Kerküklüler kültürlü ve barış seven millettir. Bu nedenle bugün Korona salgına karşı gül, maske dağıttık" dedi. Kerküklü Kayıs El-zübeydi, salgına karşı gül dağıtmanın büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek halkın krizi bu şekilde kültürel dayanışmayla ile aşacağını söyledi. Kerkük'te yaşayan İmat Selim de, "Halk sağlığı dairesinin aldığı önlemlerle birlikte bu salgından inşallah kurtuluruz" dedi. - KERKÜK
Irak'ın Kerkük şehrinde korona salgınıyla mücadele kapsamında halka moral vermek için çalışmalar başlatıldı. Çiçek şirketi çalışanları, hastaların ve Kerküklülerin moralini yükseltmek için şehir merkezinde ve Kerkük Devlet Hastanesi'nde gül ve maske dağıttı.
Devlet hastanesinde çalışan Doktor Fatma Nurettin yaptığı açıklamada, "Hastaneye gül getirmek güzel bir şey. Güzel sözler ve güller hastanın psikolojisini moralini yükseltmektedir" dedi. Hastaların tedavinin yanında moral ile iyileşme gösterdiğini ifade eden Nurettin, bazı hastaların korku ve psikolojik baskı nedeniyle hastaneye bile gelmediklerini söyledi.
Çiçek şirketi sahibi Selam Eldüleymi ise yaptığı açıklamada, "Kerküklüler kültürlü ve barış seven millettir. Bu nedenle bugün Korona salgına karşı gül, maske dağıttık" dedi. Kerküklü Kayıs El-zübeydi, salgına karşı gül dağıtmanın büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek halkın krizi bu şekilde kültürel dayanışmayla ile aşacağını söyledi. Kerkük'te yaşayan İmat Selim de, "Halk sağlığı dairesinin aldığı önlemlerle birlikte bu salgından inşallah kurtuluruz" dedi. - KERKÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Kerkük, Irak, Güncel
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