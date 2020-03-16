Kerkük'te koronavirüs nedeniyle lokantalar kapatıldı
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında tüm lokantalar kapatıldı.
16.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:42
Irak 'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında tüm lokantalar kapatıldı.
Kerkük Valiliği, Irak'ta şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgının yayılma riskinin artması üzerine, kentteki tüm lokanta, yemekhane ve kafeteryaların kapatılması kararı aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, lokantaların kapatılmasıyla ilgili denetimin koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılacağı ve uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Kerkük Valiliği, Irak'ta şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgının yayılma riskinin artması üzerine, kentteki tüm lokanta, yemekhane ve kafeteryaların kapatılması kararı aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, lokantaların kapatılmasıyla ilgili denetimin koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılacağı ve uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
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