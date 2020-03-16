Kerkük'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
16.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:10
Irak 'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Sokağa çıkma yasağının 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanacağı ve yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Bu yasağın yanı sıra kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 124 olduğu açıklanmıştı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Sokağa çıkma yasağının 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanacağı ve yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Bu yasağın yanı sıra kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 124 olduğu açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Kerkük, Irak, Güncel
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