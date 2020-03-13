Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
13.03.2020 05:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:47
Irak 'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19'la mücadele kapsamında kentin önemli ve kalabalık yerlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını söyledi.
Abdurrezzak, Kerkük belediyesi ile ortaklaşa başlatılan çalışmanın kentteki tüm cadde, sokak, cami, okul ve devlet kurumlarını kapsadığını ifade etti.
Dezenfekte çalışmalarının bir ay devam edeceğini aktaran Abdurrezzak, vatandaşların evlerine çekildiği akşam vakitlerinde başlayacak dezenfeksiyonun sabaha kadar devam edeceği bilgisini verdi.
Abdurrezzak, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentin her yerinde detaylı temizlik yapılacağını sözlerine ekledi.
Ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19'la mücadele kapsamında kentin önemli ve kalabalık yerlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını söyledi.
Abdurrezzak, Kerkük belediyesi ile ortaklaşa başlatılan çalışmanın kentteki tüm cadde, sokak, cami, okul ve devlet kurumlarını kapsadığını ifade etti.
Dezenfekte çalışmalarının bir ay devam edeceğini aktaran Abdurrezzak, vatandaşların evlerine çekildiği akşam vakitlerinde başlayacak dezenfeksiyonun sabaha kadar devam edeceği bilgisini verdi.
Abdurrezzak, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentin her yerinde detaylı temizlik yapılacağını sözlerine ekledi.
Ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
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