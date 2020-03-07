Haberler » Güncel » Kerkük'te koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu edildi - Haber

Kerkük'te koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu edildi

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 kişi, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

07.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:08

'ın kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 kişi, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Kerkük Sağlık Müdürü Kerim Veli, basına yaptığı açıklamada, "Kerkük'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından, yapılan son tetkikler sonucu hastalığı tamamen yendikleri görüldü." ifadelerini kullandı.

Veli, söz konusu 3 kişinin tabucu edildiğini söyledi.

Halihazırda tedavi altında 7 hastanın bulunduğunu ifade eden Veli, kentte salgının yayılmaması konusunda ciddi tedbirler aldıklarını aktardı.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 35 olarak açıklanmıştı.

Kerkük'te koronavirüsü yenen 3 kişi taburcu edildi

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA


7.03.2020 00:55:36