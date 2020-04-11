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Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı.

11.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:42
Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı
Irak 'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a uzatıldı.
Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası sözcüsü Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatıldığını söyledi.
Bu süre zarfında kentte başlatılan detaylı temizlik ve bazı semtlerdeki sağlık kontrollerinin devam edeceğini anlatan Ani, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere de para cezası verileceğini belirtti.
Ani, kentin tüm girişlerinin kapalı kalmaya devam edeceği ancak gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel
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