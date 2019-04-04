Kerkük'te Nehir Taştı İki Mahalle Sular Altında Kaldı

Kaynak: AA

Irak'ın Kerkük kentinde Zap Nehri'nin taşması sonucu Altunköprü kasabasındaki iki mahalle sular altında kaldı.Bölgede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Zap Nehri'nde taşkın yaşandı. Zap Nehri'nin geçtiği Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasında iki mahalle sular altında kaldı.AA muhabirine konuşan Altunköprü Nahiye Müdürü Abdulmuttalib Necmettin, "Zap Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi kasabadaki iki mahallenin sular altında kalmasına neden oldu." dedi.Nehir kıyısındaki iki mahallede yaklaşık 70 evin maddi zarar gördüğünü aktaran Necmettin, söz konusu mahallelerin dün tahliye edilmiş olmasının olası can kayıplarının önüne geçtiğini söyledi.Sular altında kalan mahallelerde gün boyu su tahliyesi çalışmaları yaptıklarını kaydeden Necmettin, şöyle devam etti:"Geçen haftadan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kasabanın ortasından geçen Zap Nehri'nde taşkın yaşandı. Zap Nehri'nin ana kaynağı olan Süleymaniye yakınlarındaki Dukan Barajı'nda suların yükselmesi bugün burada yaşanan taşkına neden olmuştur.""Evlerimizi sular altında kaldı, zararımız büyük"Öte yandan Altunköprü halkı da taşkın nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı."Evlerimizi sular altında kaldı, zararımız büyük. Tek tesellimiz can kaybı olmaması." diyen Altunköprü sakini Kadir Kakalla, tüm eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.Raid Fadıl da nehir suyunun giderek yükselmesi sebebiyle sivil savunma ekiplerinin kendilerinden evlerini terk etmelerini istediklerini aktardı. Fadıl, "Çocuklarımızı kurtardık ama evimiz ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.