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Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

18.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:33Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı
'ın kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kerkük kentinin batısında bulunan Dibis ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik kaynaklarına göre, Dibis ilçesinin Çakmaka köyünde yaşanan olayın ardından saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. - KERKÜK

Kerkük, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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