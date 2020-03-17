Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.
17.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:37
Irak 'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün uzatıldığı belirtildi.
Dün 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının 7 gün süresince 24 saat için geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 124 olduğu açıklanmıştı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün uzatıldığı belirtildi.
Dün 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının 7 gün süresince 24 saat için geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 124 olduğu açıklanmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı
Etiketler : Koronavirüs, Kerkük, Irak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı