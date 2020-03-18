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- Kerkük'te sokaklar sessiz

- Kerkük'te sokaklar sessiz Irak'ın Kerkük kentinde korona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen 7 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

18.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:50
- Kerkük'te sokaklar sessiz
KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde korona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen 7 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarda sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı dün 7 gün daha uzatılmıştı. Alınan kararla birlikte sokağa giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik görevlileri tarafından kontroller gerçekleştirildi. Sokağa çıkan Kerküklüler, görevliler tarafından uyarıldı. Halkın sokağa çıkmamayı tercih etmesiyle sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kerkük Valisi Rakan Said, başkanlığında oluşturulan kriz masası tarafından sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında soruşturma ve para cezası uygulanacağını belirterek, "Sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar memnun" dedi.
Kerküklü Abbas adlı vatandaş, "Kimse sokağa çıkmasın, misafirliğe gitmeyin. Hastalık bulaşmasın kimseye. Bir hafta bile yeterli değil, salgın bitene kadar evde kalın" diye konuştu.
Yasağa uyan Mehmet Çaycı ise, "Hükümet tarafından alınan kararlar bizleri korumak için. Korona salgını var. Başka ülkelerden gelen vatandaşlar koronayı taşıyarak bize bulaştırdı. Bu nedenle kriz masasının verdiği kararlara uyalım" dedi. - Kerkük’te sokaklar sessiz

Kaynak: İHA

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- Kerkük'te sokaklar sessiz
Etiketler : Kerkük, Irak, Güncel

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