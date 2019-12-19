Haberler » Güncel » Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Haber

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentindeki Rıyad Kasabası'na düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

19.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:14 Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı
Irak'ın kentindeki Rıyad Kasabası'na düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi.
Kemal, kentin güneyindeki Rıyad Kasabası'nın bir köyünden gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonla 2 teröristin yakalandığını ifade etti.
Polis Müdürü Kemal, şüphelilerin ihbar edilmesinde bölge halkının önemli rol oynadığını dile getirdi.
DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:48   Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü/ Fotoğraflar - Haber
20:47   DHA YURT BÜLTENİ-25 - Haber
20:46   Çanakkale 1915 çanakkale köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı - Haber
20:45   Asgari ücrette 3 konfederasyonun belirlediği rakam yarın açıklanacak - Haber
20:45   Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 20:52:54