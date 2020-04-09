Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

09.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:54
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı
Irak 'ın Kerkük kentinde bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen bir ihbarı değerlendiren polisin, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bulunan bir eve baskın düzenlediğini belirtti.
Baskında isimleri "arananlar" listesinde bulunan DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını kaydeden Kemal, teröristlerin polise yakalanmamak için yaklaşık iki aydır bu evde gizlendiğini aktardı.
Kemel, daha önce Kekük'ün kırsal bölgelerinde DEAŞ saflarında yer aldıkları tespit edilen söz konusu 2 kişinin sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiğini söyledi.
Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçiren DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson’dan güzel haber geldi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson'dan güzel haber geldi
Haberler ›› Güncel ››Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:25: Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler