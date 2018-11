Kerkük'te Toplu Sünnet Töreni

20 Kasım 2018 Salı 13:39



Irak'ın Kerkük kentinde her yıl Mevlit Kandili'nde yapılan geleneksel toplu sünnet töreni kapsamında 53 çocuk sünnet edildi.AA muhabirine konuşan Kerkük'teki Hacı Osman Camisi İmam ve Hatibi Esved Salihi, "Otuz yıldır camimizde özellikle Mevlit Kandili'nde toplu sünnet törenleri yapılıyor. Artık bu törenler bizim için geleneksel bir hal kazandı." dedi.Ailelerinin erkek çocuklarını özellikle bu günde sünnet ettirmek istediğini anlatan Salihi, "Her yıl Peygamberimizin doğduğu günde bu camide onlarca çocuk sünnet edilerek erkekliğe ilk adımlarını atıyor." diye konuştu.Öte yandan sünneti gerçekleştiren sağlık ekibinde yer alan Felah Muhammed ise "Bu yıl, yaşları 5 ile 12 arasında değişen 53 çocuk sünnet edildi." dedi.Söz konusu çocukların ailelerinden hiçbir ücret alınmadığını aktaran Muhammed, "Gelenekselleşen toplu sünnet törenleri kapsamında her yıl burada hiçbir şekilde dini, etnik veya mezhebi ayırım gözetilmeksizin onlarca çocuk ücretsiz olarak sünnet ediliyor." şeklinde konuştu.