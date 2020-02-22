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Kerkük'te Türkmen Basın Günü kutlandı

Irak'ın Kerkük kentinde "Türkmen Basın Günü" dolayısıyla Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

22.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:19
'ın kentinde "Türkmen Basın Günü" dolayısıyla Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.
Musalla ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammed Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen basının Kerkük'te 109 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi.
İç savaş ve siyasi krizlerden Irak basınının da olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Haşim, Türkmen basınının da bu olumsuzluklardan nasibini alarak ilerleyemediğini ifade etti.
Haşim, Türkmen basının ilerlemesi için Türkmen siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve devletin desteğine ihtiyaç olduğunu aktardı.
Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Muhammet Dağıstanlı da Türkmen basınının Irak basın tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi.
Kerkük'te Türkmen Basın Günü kutlandı

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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