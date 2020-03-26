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Kerkük'te Türkmenler, koronavirüs kriz masası oluşturdu

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Sivil Toplum örgütleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kriz masası oluşturdu.

26.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:54
Kerkük'te Türkmenler, koronavirüs kriz masası oluşturdu
Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Sivil Toplum örgütleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kriz masası oluşturdu.
Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te koronavirüsle mücadele kapsamında kriz masası oluşturduklarını söyledi.
Kerkük'te yerel hükümet tarafından oluşturulan koronavirüsle mücadele kriz masası ile paralel olarak çalıştıklarını aktaran Yazaroğlu, kentteki kamu binalarını dezenfekte ettiklerini ifade etti.
Yazaroğlu, kriz masası bünyesinde sağlık, insani yardım ve enformasyon komisyonları bulunduğunu ve her komisyonun kendi alanında hizmet sunduğunu aktardı.
Kent merkezinde Tisin, Mansur, Muallimin, Piryadi, Musalla ve Çukur mahallelerinde dezenfeksiyon çalışması yaptıkları bilgisini veren Yazaroğlu, iç göçmenlerin de bulunduğu kaplarda da söz konusu uygulamayı yapacaklarını söyledi.
Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Kerkük'te kronik hasta, engelli ve yaşlılara sağlık hizmeti verdiklerine dikkat çeken Yazaroğlu, geliri sınırlı 300 aileye gıda yardımı sunduklarını aktardı.
Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı 11 Nisan tarihine kadar uzatılmıştı.
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybeden sayısı 31, vaka sayısı 363 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Güncel

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