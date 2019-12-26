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Kerkük'te üniversite mezunu Türkmenler devlet kadrosuna atamalarının yapılmasını istiyor

Irak'ın Kerkük kentinde yıllardır atama bekleyen yüzlerce üniversite mezunu Türkmen seslerini duyurmak için gösteri düzenledi.

26.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:36 Kerkük'te üniversite mezunu Türkmenler devlet kadrosuna atamalarının yapılmasını istiyor
'ın kentinde yıllardır atama bekleyen yüzlerce üniversite mezunu Türkmen seslerini duyurmak için gösteri düzenledi.
Kerkük Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen üniversite mezunu Türkmenler, bir an önce devlet kadrosuna atamalarının yapılması çağrısında bulundu.
Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yolsuzluk ve haksızlığın atamalara da sıçradığını ve kamuda Türkmen gençlere yeterli yer verilmediğini ifade etti.
Yazaroğlu, üniversite mezunu Türkmenlerin atamalarının yapılmaması halinde Kerkük'teki Türkçe eğitim veren okullarda boykota gidebileceklerini söyledi.
Gösteriye katılan Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Fidan Nazım, 8 yıl önce mezun olmasına rağmen hala atamasının yapılmadığını aktardı.
Gösterici Muvafak Tacir ise işsiz kalan üniversite mezunu 3 oğlu ve bir gelininin ataması için defalarca müracaatta bulunduklarını, ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.
Irak'taki gösterilerin başlıca nedenlerinden biri işsizlik

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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