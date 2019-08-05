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Kerkük'te uyuşturucu operasyonu

Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

05.08.2019 19:57 Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kent merkezinde şüpheli bir adrese düzenlenen operasyonda 7 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi." dedi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin mahkemeye sevk edildiğini belirten Kemal, bu operasyonla gençleri zehirlemeyi hedefleyen bir uyuşturucu çetesini çökertmeyi başardıklarını ifade etti.
Kerkük polisinin gençlerin zehirlenmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Kemal, bu kapsamda kent merkezinde inceleme ve araştırmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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