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Kerkük'teki askeri üsse saldırı: 1 ölü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerinin de bulunduğu Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'ne düzenlenen roket saldırısında 1 sözleşmeli sivil personelin öldüğünü, birçok Amerikalı ve Iraklı askerinin yaralandığını açıkladı.

28.12.2019 04:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 04:12 Kerkük'teki askeri üsse saldırı: 1 ölü
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerinin de bulunduğu 'teki K1 Askeri Üssü'ne düzenlenen roket saldırısında 1 sözleşmeli sivil personelin öldüğünü, birçok Amerikalı ve Iraklı askerinin yaralandığını açıkladı.
Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "27 Aralık Irak saatiyle akşam 7: 20'de koalisyon askerlerinin de bulunduğu Kerkük'teki bir askeri üsse düzenlenen roketli saldırıda bir sivil ABD'li sözleşmeli personel ile birçok Amerikalı ve Iraklı asker yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin olaya ilişkin inceleme ve soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne 3 katyuşa füzesi attığını söylemişti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
ABD'nin Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kerkük, Güncel

Kaynak: AA

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