Kerkük Türkleri resim sergisinde buluştu

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:39



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:39

Kerkük Türkleri resim sergisinde buluştuİSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de düzenlenen resim sergisinde Kerkük Türkleri tanıtıldı. Resim sergisinin öncüsü Türkan Terzi, sergiden elde edilen gelirin yardım amacıyla Kerkük'e gideceğini belirtti. Bakırköy'un Ataköy Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Kerkük Türklerinden oluşan 4 ressam, Kerkük Türklerini anlatmak ve bir araya toplamak için resim sergisi düzenledi. Türkan Terzi'nin öncülüğünde Gülsüm Turan, Fidan Terzi ve Petek Muhittinoğlu'nun açtığı resim sergisine, İstanbul'da bulunan Kerkük Türkleri yoğun ilgi gösterdi. Türkan Terzi, sergiye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilerde yapılacak sergilerin daha geniş kapsamlı olacağını söyledi."Gelirinin hepsi Kerkük'e gidecek"Sergiye olan yoğun ilgi için Kerkük Türklerine teşekkür eden ressam Türkan Terzi, sergiden elde edilen gelirin Kerkük'e gideceğini belirterek, "Biz Kerkük Türkleri olarak burada sergi açmayı düşündük. Kerkük Türklerini burada göstermek amacıyla aynı zamanda kaynaşıp beraber olmak için, böyle bir sergi açmayı düşündük. Kerkük Türkleri de bayağı bir ilgi gösterdi. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz burada 4 kişi sergiyi açtık. Sergimizin bir diğer amacı ise Kerkük'te bulunan yardım derneklerine yardım etmek, bunun gelirinin hepsi Kerkük'e gidecek. Kerkük Türkleri burada bize ilgi gösterince, hazırlığımızı az görmüş olduk. İki ay önce hazırlık yaptık keşke daha önceden hazırlık yapsaydık dedik. İnşallah gelecek sergilerde Kerkük Türklerini daha iyi anlatmış olacağız" dedi.