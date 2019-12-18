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Kerkük Türküleri Uluslararası Göçmenler Günü'nde yankılandı

"Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi" kapsamında, yabancıların Türkiye'ye ve Anadolu kültürüne yaptıkları katkılar; gerçekleştirdikleri etkinliklerde anlatıldı.

18.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:25Kerkük Türküleri Uluslararası Göçmenler Günü'nde yankılandı

19 yıldır 'da faaliyet gösteren Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği bünyesinde oluşturulan Çağdaş Türk Halk Müziği Korosu, Şef Arzu Dede yönetiminde "Kültürlerin Buluşma Noktası " temalı etkinlikte sahne aldı. Türkiye'deki yabancıların kurduğu ya da yabancılar için çalışan sivil toplum kuruluşları kendi çalışmalarını paylaştı, yabancılar da kendi kültürlerinden renkli örnekler sundu, müzik, dans ve diğer sahne sanatları performanslarını gerçekleştirdi. Etkinliğe, Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar yöresel kıyafetleriyle katıldılar.

Antalya merkezdeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da yaklaşık 120 ülkeden 110 bin kişiyi yerleşik olarak misafir ettiklerini, şehirde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadıklarını ifade etti.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu; "Irak Türkleri olarak Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğine katılarak, kültür ve sanatımızı tanıttık. Koromuz Şefi Arzu dede yönetiminde "Kerkük Türkülerini" seslendirerek muhteşem performansı ile büyük beğeni topladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Antalya İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, değerli Protokol ve izleyenlerden büyük alkış aldı. Sayın Vali, yardımcısı ve İl Göç İdaresi Müdürü koromuzla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Irak Türklerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ederiz" dedi.


Antalya, Türkiye, Irak, Güncel

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