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Kerküklü Araplardan IKBY'ye alıkonulanların bırakılması çağrısı

Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 2003-2017 yıllarında alıkonulup mahkemeye çıkarılmayan yakınlarının serbest bırakılmasını istiyor.

20.07.2019 20:30
Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 2003-2017 yıllarında alıkonulup mahkemeye çıkarılmayan yakınlarının serbest bırakılmasını istiyor.
IKBY güvenlik güçlerince yakalanıp Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki hapishanelerde tutulan Arapların yakınları, çocuklarının serbest bırakılması için Kerkük Valisi Rakan Said'i ziyaret etti.
Said, alıkonulanların aileleriyle bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında, "2003-2017 yıllarında yargı kararı olmadan 2 bin kişi tutuklandı" ifadesini kullandı.
Binlerce kişinin IKBY'ye ait asayiş güçleri tarafından tutuklandığını aktaran Said, alıkonulanların serbest bırakılması ya da yargı önüne çıkarılması gerektiğini kaydetti.
Alıkonulan kişilerle ilgili hazırlanan dosyaları merkezi Bağdat hükümetine ileteceklerini dile getiren Said, mağdur olanların serbest bırakılması için Bağdat hükümetinin müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Kerküklü Araplardan IKBY'ye alıkonulanların bırakılması çağrısı
Kaynak: AA
Irak Bölgesel Yönetimi, Kerkük, Irak, Güncel

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