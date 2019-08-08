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Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor

Kerkük'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava Kampı Yahyava Kampı'nda kalan iç göçmenler ve kamptaki çocuklar Arazisini iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever Kays Rıdvani ile röportaj Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu ile röportaj Telaferli göçmen Muhammed Mustafa ile...

08.08.2019 12:19
Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor
Kerkük'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava Kampı
Yahyava Kampı'nda kalan iç göçmenler ve kamptaki çocuklar
Arazisini iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever Kays Rıdvani ile röportaj
Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu ile röportaj
Telaferli göçmen Muhammed Mustafa ile röportaj Irak'ın Kerkük kentindeki geniş arazisini 2014'te terör örgütü DEAŞ'tan kaçan iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever Kays Rıdvani, burada Türkiye'nin desteğiyle kurulan kampta binlerce göçmeni ağırlıyor.
Iraklı Türkmen hayırsever Rıdvani, Kerkük'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava köyündeki arazisini 5 yıl önce DEAŞ'ın zulmünden kaçan göçmenlere tahsis etti.
Kays Rıdvani, arazisi üzerinde Türkiye'nin desteğiyle kurulan Yahyava Kampı'nda 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor.
AA muhabirine konuşan Türkmen hayırsever, yıllar önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı Kerkük'e göç etmek zorunda kalan insanlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhammed Mustafa, Kerkük, Güncel

Kaynak: AA

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