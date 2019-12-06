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Kerküklülerden "Yeni bir Irak" çağrısına destek

Irak'ın Kerkük kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, başkent Bağdat ve güneydeki vilayetlerde düzenlenen gösterilere destek mesajları gönderdi.

06.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:27
'ın kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, başkent ve güneydeki vilayetlerde düzenlenen gösterilere destek mesajları gönderdi.
Ellerinde Irak bayraklarıyla Kerkük Valiliği önünde toplanan göstericiler, "Yeni bir Irak istiyoruz." sloganları attı.
AA muhabirine konuşan Kerküklü gösterici Yasir Zeki, Irak'ta yolsuzluğun önüne geçmek için çeşitli kentlerde eylemler düzenlendiğini, kendilerinin de bu çağrıları paylaştığını belirtti.
Zeki, "Bağdat'taki gösterici kardeşlerimiz için buradayız. Yeni bir Irak için yola çıkan göstericilerin taleplerini destekliyoruz." dedi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Kerküklülerden

Bağdat, Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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