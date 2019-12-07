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Kermese Başkan Şahin'de destek oldu

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, geliri okulun ihtiyaçları için kullanacak olan kermese katıldı ve destek verdi.

07.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:14Kermese Başkan Şahin'de destek oldu
DÜZCE(İHA) – Belediye Başkanı Birol Şahin, geliri okulun ihtiyaçları için kullanacak olan kermese katıldı ve destek verdi.

Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi. Geliri okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düzenlen kermese Kaynaşlı Belediye başkanı Birol Şahin'de katılarak destek verdi. Başkan Şahin, "Fedakarca çalışan öğrenci velilerine ve okul aile birliği yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" dedi. Öğrencilerde Başkan Şahin'e büyük ilgi gösterdiler. Kermes için hazırlanan yiyecekler kısa sürede tükendi. - DÜZCE

Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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