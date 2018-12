''Kermesten Alınan Ürünler Eğitime Katkı Sağlayacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi, eğitime destek amaçlı kermesini 10 Aralık 2018'de Küçük Kulüp'te gerçekleştirdi. Eğitime katkı amacıyla çıktıkları yolda pek çok kişinin el emeği göz nuru olan ürünler, çağdaş yaşam dostlarının beğenisine sunuldu.

İzmir İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu adına açılış konuşması yapan ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Gönül Kaya, kermesten alınacak her ürünün, ülkenin çağdaş geleceğini kuracak çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: "Ülkenin zor koşullarında daha fazla çocuk ve gence destek olmayı hedefledik. Bu amaçla ürünlerimizi amatör ruhumuzu yitirmeden profesyonelce geliştirip, gelir elde etmek için İzmir İktisadi İşletmesiniMart ayında kurduk. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 'çağdaş toplum, çağdaş ülke eğitimle olacak' felsefesiyle yola çıktık. Genel Başkanımız Prof. Dr. Aysel Çelikel'in 'Eğer insanlara eğitim hakkını veremezseniz diğer haklarının farkında olmaz' sözü ile her alanda çocuk, kadın ve insan haklarının savunucusu olduk. Emeği geçenlere ve satın alımları ile katkı verenlere teşekkür ederiz."