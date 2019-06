Kermesten elde ettikleri gelirle 5 proje hazırladılar

Kaynak: AA

Batman Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak için kermeslerden elde ettikleri gelirle aldıkları malzemeleri kullanarak 5 proje hazırladı.Batman Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak için hazırladıkları projelerin malzemelerini kermesten elde ettikleri gelirle sağladı.Öğrenciler, aldıkları malzemelerle astım hastaları için geliştirilen "akıllı çanta", orman yangınlarına karşı "orman kontrol sistemi", trafik kazaları için "kaza bildirim sistemi", araçlara aşırı yükü engelleyen "ağırlık kontrol sistemi" ile alkollü sürücülerin araç kullanmasını engelleyen "sürücü kontrol sistemi" projelerini hazırladı.İlki geçen yıl İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne yapılan başvuruda, projeler yarı finale kaldı.Öğrencilerin hedefi TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yarı finale kalmak.Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının kentteki ortaokullar arasında robotik kodlama alanında lokomotif görevi gördüğünü söyledi.Öğrencilerin yaptığı 5 projenin İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST'te yarı finale kaldığını kaydeden Arslan, "İmam hatiplerde çocuklarımızın hem maneviyatlarını hem de inançlarını en üst düzeye çıkartmak için bilim, din, irfan alanında yani her alanda en üst düzeye çıkartmaya çalışıyoruz. Bundan ciddi manada mutluluk duyuyoruz. Her alanda öğrencilerimiz yetişiyor." dedi.Kermeslerden elde ettikleri gelirle yaptılarBilişim Teknolojileri Öğretmeni İhsan Fidan ise, okulu marka haline getirmek ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin neler yapılabileceğini göstermek için yola çıktıklarını anlatarak, 30 öğrenciyle bilişim kulübü kurduklarını belirtti."Başlangıçta robotik anlamda elimizde hiç bir şey yoktu. Yokluk insanı motive eder felsefesiyle yazılım üzerinden hareket ettik." diyen Fidan, kermeslerle, okul idaresi ve öğrencilerin desteğiyle malzeme aldıklarını ve robotik çalışmaları yaptıklarını bildirdi.Öğrencilerin robot döneminden geri kalmaması gerektiğini ifade eden Fidan, şöyle konuştu:"Dönem robot dönemi. O robotları nasıl yapabileceklerini görüp devlete, millete, İslam'a nasıl faydalı olabilecekleri noktasından hareket ettik. Şuan geldiğimiz noktada robotik alanda 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz çok iyi bir duruma geldiler. Beraber çalıştık ve TEKNOFEST'e başvurduk. TEKNOFEST finallerinin açıklanmasını bekliyoruz. Nasip olursa İstanbul'a gideceğiz. 5 projeyle festivale başvurduk, projelerimiz yarı finale kaldı. Çocuklarımızla hayalimiz o yarışmada finalde boy göstermek."7. sınıf öğrencisi Can Polat da Soma maden faciasından etkilendiği için proje hazırlamak istediğini, öğretmeniyle güvenli kask sistemi yaptığını kaydetti.Artık çocukların babasız kalmasını istemediğini dile getiren Polat, "Projeyi hazırladık. Kaska yerleştirdiğimiz sistemle içeride karbon ve metan gazları ayrı ayrı ölçüyor ve kişiyi duruma göre uyarıyor." dedi.6. sınıf öğrencilerinden Hicret Erik de 3 arkadaşıyla beraber, taş ocaklarındaki kazalara karşı elektronik taş ocağı sistemi geliştirdiğini anlattı.