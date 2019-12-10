Haberler » Güncel » Kerpiç evde göçük: 3 ölü - Olay yerinin havadan görüntüleri (2) - Haber

Kerpiç evde göçük: 3 ölü - Olay yerinin havadan görüntüleri (2)

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

10.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:57

'nın ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

Kerpiç evde göçük: 3 ölü - Olay yerinin havadan görüntüleri (2)

Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:13 Bakırköy'de restoranda öğrencileri soyup darp eden polise 12 yıl 9 ay hapis - Haber
11:13 Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay'ın ailesinden tazminat tepkisi - Haber
11:08 Kepez şehitlerini anıyor - Haber
11:08 Pamukkale'de 2019'da ziyaretçi sayısı 2 milyon 500 bini geçti - Haber
11:08 Yunusemre'de üreticilerin yüzü gülecek - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
04:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
10.12.2019 11:14:41