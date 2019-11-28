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Kerpiç evde yaşayan aileye, Kaymakamlık'tan yeni ev

MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Doğanca köyünde kerpiç evde yaşam mücadelesi veren Doğan ailesine Kaymakamlık yeni bir ev yaptı.

28.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:13Kerpiç evde yaşayan aileye, Kaymakamlık'tan yeni ev

MUŞ'un ilçesine bağlı köyünde kerpiç evde yaşam mücadelesi veren Doğan ailesine yeni bir ev yaptı. İki oda, bir salon, mutfak tuvalet ve banyosu bulunan evlerine taşınan Doğan ailesi, ziyarete gelen Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya teşekkür etti.

Varto ilçesine bağlı 65 hane 300 nüfusun yaşadığı Doğanca köyünde kerpiç evde çocukları Göçmen (7), Günay (9) ve Esmeray (12) ile yaşam mücadelesi veren Ali (45) ve Esma Doğan (43) çiftinin Kaymakamlık yardım eli uzattı. Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevveli heyetininin incelemesi sonucu Doğan ailesine yeni bir ev yapılmasına karar verildi. Köyde başka bir alana inşa edilen 2 oda, bir salon, mutfak, banyo ve tuvaleti bulunan ev kısa sürede tamamlandı.

Yeni inşa edilen evi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte gezen Kaymakam Ertuğrul Avcı, eksiklikler hakkında bilgi aldı. Doğan ailesinin eski evinin oturulamaz durumda olduğunu belirten Kaymakam Avcı, "Devletimizin imkanlarıyla ailimizi güzel bir eve kavuşturduk. Allah ailemize güle güle oturmayı nasip etsin" dedi.

Ali ve Esma Doğan çifti, teşekkür ettikleri Kaymakam Avcı'dan, yeni evlerindeki bazı eksikliklerin giderilmesi için yardım istedi.



Kaymakamlık, Doğanca, Varto, Güncel

Kaynak: DHA

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