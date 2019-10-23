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Kertenkeleden korkarak balkondan atlayan çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, gördüğü kertenkeleden korkarak balkondan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

23.10.2019 10:26Kertenkeleden korkarak balkondan atlayan çocuk yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, gördüğü kertenkeleden korkarak balkondan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi Berat Kaynak, 2 katlı evlerinin balkonunda gördüğü kertenkeleden korktu.
Bunun üzerinde balkondan atlayan Berat'ın babası Engin Kaynak, gürültü üzerine çıktığı balkonda oğlunun beton zemine düştüğünü gördü.
Kaynak, yaralanan oğlunu aracıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada tedavi altına alınan Berat Kaynak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba Engin Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında evde olduğunu belirterek, "Oğlum Berat, balkonda gördüğü kertenkeleden korkunca kaçmak için balkondan atlamış. Düşmesiyle çıkan sesi duyduk. Zaman kaybetmeden oğlumu Ünye Devlet Hastanesi'ne getirdim." dedi.

Karşıyaka, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

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