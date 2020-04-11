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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan günübirlikçilere uyarı: Gelmeyin

EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hafta sonu için Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelmek isteyen günübirlikçilere 'gelmeyin' çağrısında bulundu.

11.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:58
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan günübirlikçilere uyarı: Gelmeyin

EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hafta sonu için Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelmek isteyen günübirlikçilere 'gelmeyin' çağrısında bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte koronavirüs tedbirlerine rağmen hafta sonu için Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelmek isteyenler olduğunu belirterek, "Hafta sonu Saros Körfezi'ndeki Erikli, Yayla sahillerinde jandarma kontrolleri oldukça sıkı. Aracınızda 20 yaş altı veya 65 yaş üstü insanlarla 'gezinmeye gideyim' dediğiniz anda cezalar sizi bekliyor. Hem cezalar hem de kontroller sizi bekliyor. Saros Körfezi'ne diğer il ve ilçelerden gelinmemesi için vatandaşlarımızı uyarıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçesi, Keşan, Güncel
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