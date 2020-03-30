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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu "sosyal mesafeye" uymayanlara tepki gösterdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu, banka önünde sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara tepki gösterdi.

30.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:45
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu
Edirne'nin Keşan ilçesinde, belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu, banka önünde sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara tepki gösterdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye tarafından vatandaşları uyarmaları için 50 kişilik gönüllü ekibi oluşturuldu.
Yeşil yelek giyen gönüllüler, uyarılara rağmen dışarıda olan vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
Belediye başkanı da gönüllü ekibinde
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yeşil yelek giyerek vatandaşları uyardı.
Banka ve PTT şubesi önünde 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gören Başkan Helvacıoğlu, "1 metre arayla durmakla sıranızı kaybetmiyorsunuz, sağlığınızı kazanıyorsunuz. Sevgili vatandaşlarım böyle olmaz, güvenlik görevlileri sıraya girmeyenin işlemini yaptırmayın. Sosyal mesafeyi koruyalım, mesafeyi koruyamazsak bu işi başaramayız." diyerek vatandaşlara tepki gösterdi.
"Bankaların önü çok kalabalık"
Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de vatandaşların sağlığı için önlemler alındığını söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gönüllü ekibi oluşturduklarını anlatan Helvacıoğlu, "Gönüllülerimiz vatandaşları tek tek uyarıyor. İnsanlarımızın topluma borcu var. 'Bana bir şey olmaz' modundan çıkmalılar. Bu günler, işini bitirip hemen evine dönme zamanıdır. Ne olur hemşehrilerim, kendinizi, mesafeyi koruyun, bu işi başaracağız. 1,2 metre sosyal mesafe ve hijyen... Bankaların önü çok kalabalık. Bankalar önlem almalıdır. Bankalar birliği ve PTT ayrı önlemler almalı. Buradan sesleniyorum, vatandaşları sosyal mesafeye göre sıraya soksunlar."
Meydanlarda ya da banka önlerinde zaman zaman kalabalıkların oluştuğunu dile getiren Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmamız lazım. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığını görünce üzülüyorum. Her şey devletten beklenmemeli, vatandaşlarımız kendileri de önlem almalıdır. Bankalar içeri dört kişi alıyor, dışarıda ne olursa olsun diyor. Dışarısını da düzenli sıraya sokacaksınız, bu herkesin görevi." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Banka, Keşan, Güncel
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