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Keşan Belediye Başkanı ilçeye girenlerin ateşini ölçtü

Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye giriş yapan araçlardaki yolcu ve şoförlerin ateşlerini ölçerek, maske dağıttı.

25.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:26
Keşan Belediye Başkanı ilçeye girenlerin ateşini ölçtü
Edirne 'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye giriş yapan araçlardaki yolcu ve şoförlerin ateşlerini ölçerek, maske dağıttı.
Edirne'de jandarma ekipleri, kente kara yoluyla giriş yapılan 3 noktada araçları kontrol amacıyla durduruyor.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de şoförlerin ve araç içerisindekilerin ateşini ölçüyor.
Kente giriş yapmak isteyen otobüslerde de bilgilendirmede bulunulduktan sonra yolcuların ateşi kontrol ediliyor.
Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde de Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ilçeye kara yoluyla giren şoförlerin ve araç içerisindekilerin ateşini elektronik dereceyle ölçtü.
Vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen, maske ve eldiven konularında uyarılarda bulunan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:
"Jandarma ekiplerimizle, ilçemize gelen veya çevre il ve ilçelere geçiş yapan vatandaşlarımızın ateşini ölçtükten sonra, maske veriyoruz. Vatandaşımızın ateşi yüksek çıkması halinde ilçemize girişine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Yeni tip koronavirüse karşı sıkı tedbirlerimize devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel

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