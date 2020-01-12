Haberler » Güncel » Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor - Haber

Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor

Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor.

12.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:22Keşan Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor
Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Proje Yarışması'na katılıyor.
Keşan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Aytaç Onur Akay, yaptığı açıklamada, 15-16 Ocak'ta Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde düzenlenecek olan proje yarışmasına 2 proje ile başvuruda bulunduklarını söyledi.
Organizasyonun ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile düzenlendiğini belirten Akay, "Yarışmaya katıldığımız 2 projemizde çok beğenildi ve değerlendirmeye alındı. Projelerimizin dereceye girmesi halinde fikir ödülü olarak 500 bin TL kazanacağız. Fikir ödülü almamız halinde ise ödül alan projemizin uygulama aşamasına geçeceğiz. Projemizi 1 yıl içerisinde ilçemizde hayata geçireceğiz. Bu aşamada da yapılacak olan yarışmada 1'inci olan projeye 5 milyon, 2.'ye 3 milyon ve 3. olan proje ise 2 milyon TL ödül kazanacak." dedi.

Yarışmaya katıldıkları projelerin daha önce hiçbir belediye tarafından uygulanmadığına dikkat çeken Akay, Keşan Belediyesi'ni Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Onur Akay, Ankara, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58  Spor fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Haber
17:58  Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı - Haber
17:58  Van kimyasal madde ile intihara kalkıştı, afad binayı boşalttı - Haber
17:57  Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber
17:56  Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 18:01:55