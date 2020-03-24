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Keşan Belediyesi Corona Virüs Tedbirleri İle İlgili Apartmanlara Afiş Dağıtıyor

Dünyada ve Türkiye'de salgın haline gelen Corona Virüs ile ilgili olarak Keşan Belediyesi tarafından vatandaşı bilgilendirme amacıyla apartmanlara afiş dağıtılıyor.

24.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:35
Keşan Belediyesi Corona Virüs Tedbirleri İle İlgili Apartmanlara Afiş Dağıtıyor

Keşan Belediyesi ekipleri, apartmanları tek tek gezerek "Apartman ve Evlerde Alınacak Önlemler" başlıklı afiş dağıtıyor.

Afiş dağıtımının süreceği ve 1000 adet afişin apartmanlara dağıtılacağı belirtildi. Afişte yer alan bilgiler şöyle;

APARTMAN VE EVLERDE YENİ TİP KORONAVİRÜSE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

-Mümkünse asansörler kullanılmamalı

- Kullanılacaksa sosyal mesafeyi korumak amacıyla tek kişi olarak kullanılmalı.

- Apartman girişlerinde ortak kullanıma yönelik dezenfektan bulundurulmalı.

- Apartman giriş kapısına ayakkabı tabanı dezenfekte havuzu bulundurulmalı.

- Apartmanda sosyal kullanım alanları başta olmak üzere yoğun olarak temas edilen noktalar dezenfekte edilmeli.

- Dışarıdan eve gelindiğinde ilk iş eller en az 20 saniye boyunca bol su ve sabun ile yıkanmalı.

- Dışarıdan gelince üzerimizdeki kıyafetler balkon gibi havalandırılabilecek yerlerde bir süre tutulmalı.

- Evde 60 yaş üzeri yaşlılar izole edilip korunmalı, evde misafir ağırlamamaya dikkat edilmeli.

- Apartmanınızda bulunan 60 yaş üzeri yaşlılarımızın evden çıkmamalarını sağlamak amacıyla alışverişlerinde yardımcı olunmalı.

- Paket servis ve benzeri kapıya gelenlere karşı sosyal mesafe korunmalı.

- Evin odaları sık sık havalandırılmalı

- Evinde tek başına yaşayan 65 üstü komşularınız için Keşan Belediyesi'nin evde hizmet uygulaması kapsamında; saç kesimi, temizlik ve sakal tıraşı hizmetleri için 153 Beyaz Masa'yı arayabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Keşan, Güncel

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