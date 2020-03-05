Keşan Belediyesi deprem haftasında deprem bilincini oluşturuyor

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, okullarda deprem dergisi dağıttı

Saat 11.15 sıralarında Kurtuluş İlkokulu'na gelen Mustafa Helvacıoğlu, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve okul idarecileri tarafından karşılandı.

Sınıfları ziyaret eden Helvacıoğlu, öğrencilere deprem konusunda bilgiler vererek, Keşan Belediyesi tarafından hazırlanan deprem bilinçlendirme ve farkındalık dergisini hediye etti.

Derginin içeriği hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu, güzel bir çalışma hazırladıklarını ifade ederek, "Deprem konusunda çocuklarımızda bir bilinç ve farkındalık oluşturmalıyız. Dergimizin içerisinde depreme karşı alacağımız tedbirler yer alıyor." şeklinde konuştu.

Keşan'ın ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Helvacıoğlu, "Ülkemizde yakın zaman önce de depremler yaşadık. Depremin acı ve üzüntüsünü hepimiz biliyoruz. Dünyanın her yerinde zaman zaman doğal felaketler olabiliyor. Biz gereken tedbirlerimizi alarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Belediye olarak olası bir depremde yapılması gerekenleri masaya yatırıyoruz. Deprem sonrası toplanma alanlarımız, halkımızın ve gençlerimiz depreme karşı bilinçlendirilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda olası bir depremde toplanma alanlarımız belirlenmiş vaziyette. Olası bir depremde; Keşan Adliye Sarayı yanında park alanı, Keşan Hersekzade Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi, Keşan Belediyesi Güner Yıldız ve Can Çetinkaya Semt Sahası, Keşan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun batı kısmında kalan boş alan, Keşan Atatürk Stadyumu, Atarürk Parkı ve Keşan Hükümet Konağı önü, Keşan Belediyesi Toptancı Hali, Kamyon Garajı, Keşan Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü binaları, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu civarındaki boş alanlar toplanma noktaları olarak belirlendi."