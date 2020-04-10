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Keşan Belediyesi halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kurdu

Keşan Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarın girişine dezenfeksiyon tüneli kurdu.

10.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:48
Keşan Belediyesi halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kurdu
Keşan Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarın girişine dezenfeksiyon tüneli kurdu.
Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde yarın kurulacak halk pazarının girişine tek noktadan izin verilecek.
Pazarın giriş kısmına kurulan dezenfeksiyon tüneline girildiğinde, üst kısımda yer alan sensörler sayesinde giren kişi anında dezenfekte edilecek.
Tünelin alt kısmında da ayakkabıların dezenfeksiyonunu sağlayacak ayak dezenfekte havuzu konulacak.
Dezenfeksiyon tüneli, halk pazarının açık kalacağı 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak.
Pazar esnafının koruyucu maske ve eldiven kullanımının zorunlu olacağı pazara 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar alınmayacak.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yarın hizmete girecek dezenfeksiyon tünelinin montaj çalışmasını inceleyerek, sistem hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Pazaryeri, Keşan, Güncel
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