10 Aralık 2018, 17:53
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Keşan Belediyesi'nde Sendika İl Temsilciliği Seçimleri Yapıldı

Keşan Belediyesi

Keşan Belediyesi'nde çalışan 106 DİSK Genel İş Temsilcisi'nin İl Delege seçimi ile taşerondan sendikaya geçen 284 işçinin delege seçimi de 10 Aralık günü gerçekleştirildi.

106 delegeden 4 delege seçimi gerçekleştirildi.

Oylama sonucunda Kamil Tunca 93 oy, Emre Gürel 89 oy, Zeliha Güler 55 oy ve Murat Karavil 42 oyla DİSK Genel İş Sendikası İl Delegeliğine seçildi.

Taşerondan sendikaya geçen işçilerin oy sayımı ise ilerleyen saatlere kadar devam ediyordu.

284 işçinin 9 kişilik delege listesi de yarın açıklanacak.

Delege seçimlerine DİSK Genel İş Trakya ve Edirne Şube Başkanı Salim Şen ile DİSK Genel İş Trakya Saymanı Caner Makasçı da katıldılar.

Sendika,İşçi
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:53