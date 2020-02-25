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Keşan Belediyesi'nden kadınlara pilates kursu

Keşan Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen pilates kursuna Keşanlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

25.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:45Keşan Belediyesi'nden kadınlara pilates kursu

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; sabah 09.30, akşam 18.30 saatlerinde Belediyesi Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen pilates çalışmalarına 300 Keşanlı kadın katılıyor.

Kursu veren Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü personeli Mürüvvet Buruk, insanın çocukluğundan yaşlılığı süresince büyüyen gelişen bir varlık olduğunu belirterek "Pilates her yaş grubuna göre hitap eden bir spordur. Sağlıklı yaşamayı tercih edenler rahatlıkla bu egzersiz metodunu uygulayabilirler. Pilates vücuttaki duruş bozukluklarını düzenler, direncini arttırır, kişiyi psikolojik olarak rahatlatır. Mutluluk hormonu salgılamasına yardımcı olur, kilo vermeye yardımcı olur, vücudun dengesini sağlar." şeklinde konuştu.


Keşan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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