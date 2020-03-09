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Keşan Belediyesi'nden Keşanlı kadınlara 8 Mart'ta gün boyu sinema

Keşan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Keşanlı kadınları gün boyu sinemada buluşturdu.

09.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:24
Keşan Belediyesi'nden Keşanlı kadınlara 8 Mart'ta gün boyu sinema

Keşanlı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde sinema keyfi yaşadı.

Sinemaya gelen kadınları Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Mustafa Altay ve Mücahit Erdoğan, Keşan Belediyesi Meclis üyeleri; Sema Kılıç ve Müslim Çekiç ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik çiçeklerle karşıladı.

Altay ve Erdoğan, Kılıç ve Çekiç, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Belediyesi'ne teşekkür etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların hatırlanması ve sorunlarının gündeme gelmesi açısından önemine dikkat çeken Sema Kılıç da, "Kadın toplumun temel direğidir. Kadınlarımıza karşı daima saygı ve hoşgörü içerisinde olunmalı. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün eşit yarısı olduğuna inanan bir geleneğe sahibiz. Tarihte biz Türkler kadar hiçbir toplum kadına hak vermemiş ve saygı göstermemiştir. Anamız, bacımız, yarimiz, yol arkadaşımız, hayat mücadelemizin en değerli yarısı olan kadınlarımızla gün boyu sinema etkinliğinde birarada olduk. Her gün yeni mucizeler yaratan, her adımda dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Keşan, Güncel
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